В Подмосковье с начала года по соцкартам совершили более 186,8 млн поездок

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто совершили более 186,8 млн поездок с использованием социальных карт. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

На этот способ оплаты приходится 46,5% от общего числа транзакций в автобусах предприятия — почти каждая вторая поездка. Только за сентябрь пассажиры совершили более 20,9 млн поездок по социальным картам.

Больше всего таких поездок зафиксировано в МАП № 10 Королева — более 25,5 млн. На втором месте МАП № 12 Ногинска с более 22,6 млн поездок, замыкает тройку МАП № 11 Балашихи с более 20,3 млн поездок.

«Социальная карта — это не просто способ оплаты, а реальная поддержка жителей Подмосковья. Тот факт, что почти половина всех поездок в автобусах Подмосковья совершается именно по социальным картам, говорит об ее востребованности. Для нас важно, чтобы пенсионеры и другие льготные категории имели возможность комфортно добираться по делам, на учебу или к родным», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Помимо социальных карт, пассажиры автобусов Мострансавто могут оплатить проезд транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также банковскими картами. Сейчас предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работают более 5 тыс. автобусов.

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