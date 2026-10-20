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    В Подмосковье возобновили прием заявок на подключение газа после сбоя

    Фото: медиасток.рф

    На портале госуслуг Московской области снова доступна услуга по возобновлению подачи газа после устранения нарушений, выявленных при техобслуживании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

    В услугу встроили искусственный интеллект: он проверяет вложенные файлы на ошибки и позволяет заменить документ до отправки формы. С начала 2026 года услугой воспользовались 1,3 тыс. раз.

    Чтобы оформить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату работ. К заявлению прикладывают документ, подтверждающий устранение нарушений. Если фото размытое или некорректное, ИИ-ассистент подскажет об этом.

    Найти услугу можно на главной странице регпортала в блоке «Полезная информация» — «Услуги сферы ЖКХ» или в разделе «Жилье» — «Газоснабжение»: https://uslugi.mosreg.ru/services/23145

    После оформления сотрудник АО «Мособлгаз» позвонит, чтобы подтвердить дату работ. Вызов мастера бесплатный, его работа оплачивается по прейскуранту.

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