Госдума одобрила в первом чтении инициативу Мособлдумы по сельхозземлям

Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы, который должен упростить возвращение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот. Инициатива предусматривает изменение процедуры изъятия участков, находящихся в ипотеке, чтобы их можно было передавать новым владельцам для использования по назначению.

Сейчас около 20% неиспользуемых земель или участков, эксплуатируемых не по целевому назначению, обременены ипотекой. Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, действующий порядок изъятия таких территорий неэффективен: потенциальные покупатели не готовы приобретать их из-за риска потерять заложенное имущество.

«Соответственно такие сельскохозяйственные земельные участки будут приобретаться в казну субъекта, возможный риск ложится на региональный бюджет, последующее вовлечение путем передачи в собственность или аренду затруднено или невозможно», — рассказал Сергей Керселян.

Законопроект предлагает установить новый порядок: уполномоченный орган региона сможет обращаться в суд с требованием изъять землю, выставить ее на публичные торги и прекратить ипотеку. Деньги, вырученные от продажи, в первую очередь направят залогодержателю, а оставшуюся сумму получит прежний владелец. Запись об ипотеке в реестре будут погашать автоматически при регистрации права собственности нового владельца.

Таким образом, механизм позволит рассчитаться с банком, выплатить бывшему собственнику остаток средств и передать участок тому, кто сможет использовать его по назначению.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что инициативу поддержали 45 регионов. Среди них — крупные сельскохозяйственные территории, в том числе Ростовская, Краснодарская и Оренбургская области.