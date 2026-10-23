Возведение нового моста в деревне Кутьино начали в Подольске

По обращениям жителей в Кутьине специалисты начали строительство нового моста через реку Пахру. Эта переправа связывает деревню с центром Подольска, Дубровицами, школами, садами и поликлиниками.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов держит строительство на личном контроле. Сейчас прямой проезд между Кутьино и Дубровицами временно закрыт. Автомобилистам нужно использовать альтернативный маршрут, который проходит через Варшавское шоссе и поселок Щапово.

Совместно с «Мострансавто» для маршрута № 65 разработали специальный график. Автобусы будут совершать до шести рейсов в день. Чтобы компенсировать время из-за объезда, на участке от Дубровиц до Кутьина автобус следует экспрессом, без остановок. Актуальное расписание будет доступно на остановках и на сайте «Мострансавто».