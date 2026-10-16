Первый в Подмосковье биатлонный комплекс откроют в Истре 22 декабря

Первый биатлонный комплекс в Подмосковье «Истина» в деревне Головино в Истре готов примерно на 85%. Ход работ проверили первый замминистра спорта региона Алексей Перов и глава областной федерации биатлона Алексей Нуждов, сообщили в РИАМО.

На территории уже построили здание и зрительские трибуны, оборудовали лыжероллерную трассу и стрельбище, установили освещение и экран. Сейчас завершают отделку, монтаж инженерных сетей и благоустройство. Тренировки спортсменов продолжаются по расписанию.

По словам Алексея Нуждова, комплекс станет первым объектом такого уровня в Московской области и позволит проводить соревнования, которых прежде не хватало региону.

Торжественное открытие намечено на 22 декабря. В программе — состязания сильнейших биатлонистов России с призовым фондом 4,4 миллиона рублей и концерт Дмитрия Губерниева с группой Guber Band.