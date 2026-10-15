Окна после атаки БПЛА восстановят в домах Солнечногорска

В микрорайоне Локомотивный поселка Поварово городского округа Солнечногорск продолжаются работы по восстановлению окон, пострадавших при атаке БПЛА. 14 октября по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова сотрудники администрации и МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» обошли квартиры, оценили масштаб повреждений и обсудили ситуацию с жильцами.

В доме № 9 обнаружили 18 поврежденных оконных заполнений. Кроме того, последствия атаки зафиксировали в трех квартирах дома № 4 и двух квартирах дома № 2. На данный момент тепловой контур зданий закрыт.

«С момента поступления обращения прошло меньше недели. За это время специалисты передали заявку в работу и подготовили необходимые материалы. Сейчас по согласованию с жителями приступили к остеклению», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

В ближайшие дни ожидают поставку стеклопакетов. После их получения специалисты приступят к монтажу новых оконных конструкций в пострадавших квартирах.