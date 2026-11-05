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    Глава Мытищ провела встречу с ветераном СВО

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Руководитель муниципалитета Юлия Купецкая встретилась с ветераном специальной военной операции Александром Старуном в едином центре поддержки участников СВО и их семей. Боец ведет активную общественную деятельность в Мытищах и состоит в Едином союзе ветеранов Подмосковья.

    Жизненный путь Александра — пример настоящего патриотизма. До участия в СВО он работал представителем компании «Метал Групп», а затем заключил контракт с добровольческим формированием «Боевой армейский резерв страны». Отправившись на передовую, он выполнял задачи инженера и взрывотехника, а также управлял беспилотными летательными аппаратами.

    Во время выполнения боевых задач Александр проявил мужество и отвагу. Когда позиции атаковали беспилотники с видом от первого лица, он уничтожил несколько из них и, несмотря на осколочное ранение, не отступил. За проявленную храбрость губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ему медаль «За храбрость» второй степени.

    После демобилизации Александр вернулся к мирной жизни, восстановился на работе в своей компании и вместе с супругой воспитывает сына. Он ведет активную общественную деятельность.

    Сотрудники администрации остаются на связи с семьей защитника и готовы помочь ей в решении возникающих вопросов. Бойцы и их близкие могут обратиться в Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, который находится по адресу: улица Мира, дом 9. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а по пятницам — с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: 8 (495) 583-73-73.

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