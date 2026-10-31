Рейды по безопасности на железной дороге провели дружинники в Химках

В Химках прошли профилактические акции с участием местной народной дружины. Активисты вместе с профильными ведомствами напомнили жителям о правилах безопасности на железной дороге и принципах здорового образа жизни.

В 2026 году рейды впервые прошли в режиме реального времени: работа добровольцев транслировалась по видеосвязи напрямую в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Центральным событием стала акция «Сохрани себе жизнь» на железнодорожной станции Химки, организованная совместно с отделом транспорта и связи администрации округа. Мероприятие вошло в общеобластной телемост: пока дружинники проводили беседы с пассажирами и раздавали памятки, ход акции в прямом эфире контролировали эксперты профильного министерства.

Параллельно у входа в парк имени Толстого участники народной дружины провели информационный рейд, направленный на популяризацию здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди молодежи.

«Работа народной дружины на железнодорожных путях и в парковых зонах — это эффективный барьер на пути правонарушений и несчастных случаев. Мы высоко ценим вклад каждого добровольца в обеспечение спокойствия в городе», — подчеркнул врио заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Химкинская народная дружина считается одной из лучших в Подмосковье. Сегодня в ее составе 13 человек. Вместе с сотрудниками УМВД они патрулируют общественные пространства, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях и регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями.

Для тех, кто хочет участвовать в обеспечении безопасности города, открыт набор в народную дружину. Присоединиться могут граждане старше 18 лет. Подробную информацию можно получить по электронной почте: artur_mka@mail.ru.