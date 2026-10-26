360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье отремонтировали поврежденные дорожные знаки

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Подмосковье отремонтировали выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки в ряде округов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели в Лотошине, Волоколамске, Шаховской, Серпухове, Ступине, Раменском, Пушкине, Дмитрове, Химках, Талдоме и Красногорске. В частности, знаки восстановили в селе Корневское, деревне Курьяново и селе Суворово, селе Середа, селе Турово, поселке городского типа Михнево, на улице Алексея Перелета, на улице Октябрьской у остановки «Кудринка», в селе Куликово и деревне Мышецкое. Также работы прошли в поселке городского типа Вербилки, деревне Павловичи, селе Новоникольское, в микрорайонах Губайлово, СГШ, Изумрудные Холмы, Чернево-1 на Волоколамском шоссе, в поселке Ильинское-Усово и поселке городского типа Нахабино.

    В Минтрансе отметили, что отсутствующие или поврежденные знаки несут опасность для автомобилистов: они не позволяют правильно оценить дорожную ситуацию и повышают риск возникновения аварии.

    Невролог из Луховиц Андрей Орлов рассказал, как снизить риск инсульта

    Луховицкий врач напомнил, что делать при появлении первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения

    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 6 баллов

    Спектакль о событиях Великой Отечественной войны покажут в Одинцове 30 октября

    Молодежь Раменского округа помогла приюту для бездомных животных

    Турнир по фиджитал-спорту прошел в Раменском

    Более 52 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия Подмосковья с января

    Профессор ФМБА провел в Солнечногорске лекцию для врачей о лечении диабета

    В Щелкове 38-ю бригаду управления ВДВ наградили орденом Жукова

    Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

    В Подмосковье отремонтировали территории 45 больниц и поликлиник

    Семейный парафестиваль прошел в Люберцах

    Губернатор Воробьев поздравил блокадницу из Дубны с 97-летием