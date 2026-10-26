В Подмосковье отремонтировали поврежденные дорожные знаки

В Подмосковье отремонтировали выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки в ряде округов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в Лотошине, Волоколамске, Шаховской, Серпухове, Ступине, Раменском, Пушкине, Дмитрове, Химках, Талдоме и Красногорске. В частности, знаки восстановили в селе Корневское, деревне Курьяново и селе Суворово, селе Середа, селе Турово, поселке городского типа Михнево, на улице Алексея Перелета, на улице Октябрьской у остановки «Кудринка», в селе Куликово и деревне Мышецкое. Также работы прошли в поселке городского типа Вербилки, деревне Павловичи, селе Новоникольское, в микрорайонах Губайлово, СГШ, Изумрудные Холмы, Чернево-1 на Волоколамском шоссе, в поселке Ильинское-Усово и поселке городского типа Нахабино.

В Минтрансе отметили, что отсутствующие или поврежденные знаки несут опасность для автомобилистов: они не позволяют правильно оценить дорожную ситуацию и повышают риск возникновения аварии.