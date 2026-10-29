Строительство школы в поселке Боброво завершат в августе 2028 года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство школы на 1375 учеников в рабочем поселке Боброво Ленинского округа с помощью практики «Невидимый надзор». Проверка прошла без взаимодействия с застройщиком, к ней привлекли специалистов подведомственного учреждения «МособлстройЦНИЛ».

Метод предполагает обследование площадки с помощью квадрокоптера на раннем этапе работ. Полученные материалы сопоставляют с проектной документацией. Такой подход позволяет ускорить проверку и снизить административную нагрузку на застройщика.

Сейчас на площадке продолжаются земляные работы. Общая готовность объекта составляет около 2%.

Площадь будущего здания превысит 19,9 тысячи квадратных метров. В школе предусмотрят четыре надземных и один подземный этаж. На территории оборудуют мини-футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, многофункциональную спортивную площадку, сектор для прыжков в длину и полосу препятствий. Для младших и старших школьников также создадут отдельные площадки для развития ловкости и координации.

Для практических занятий обустроят учебно-опытную зону с плодовым садом и участками для выращивания полевых и овощных культур. Кроме того, на территории появятся пространства для уроков на открытом воздухе, подвижных игр и отдыха.

Завершить строительство школы планируют в августе 2028 года.