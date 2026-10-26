Педагога Ирину Бабаянц поздравили с 80-летием в Павлово-Посадском округе

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Криворучко поздравил Ирину Александровну с юбилеем. Ее педагогический стаж составляет 60 лет.

Также педагога поздравили депутат Московской областной Думы Максим Коркин и председатель Совета депутатов Роман Тикунов.

Ирина Александровна работала в Павлово-Посадской музыкальной школе. Выпускница Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных 1972 года, она воспитала целые поколения музыкантов, преподавателей и людей, тонко чувствующих искусство.

Более 30 лет Ирина Александровна возглавляла учебную часть в качестве заместителя директора. Коллеги и ученики знают ее как мудрого и чуткого наставника, в чьем сердце сочетаются высокая требовательность мастера и безграничная любовь к детям.

Школьные коллективы под ее руководством прославили муниципалитет на конкурсах от зонального до международного уровня. Старший хор стал лауреатом II областного конкурса хорового искусства «Дни славянской письменности и культуры» и постоянным участником престижного международного фестиваля хоровой музыки «Славянские встречи».

По личной инициативе Ирины Александровны в школе был сформирован хор мальчиков, ставший визитной карточкой учреждения.

Труд педагога отмечен множеством заслуженных наград. Ей пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и как можно больше счастливых моментов в кругу близких.