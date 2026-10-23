Депутаты проверили строительство детского сада на 560 мест в Люберцах

В Люберцах продолжается возведение детского сада, который обещает стать самым большим в Подмосковье и вторым в России по количеству мест. Ход работ проверили депутат Московской областной думы Лидия Антонова, председатель совета депутатов округа Петр Ульянов и жители района, которые ждут открытия нового учреждения.

Здание рассчитано на 560 воспитанников и 23 группы. Здесь появятся музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. Строительство ведется в рамках Народной программы «Единой России».

Основные строительные работы уже выполнены: возведены стены и перегородки, установлены окна, проложены инженерные коммуникации. Ранее строительство пришлось приостановить из-за задержки прохождения экспертизы и связанных с этим сложностей финансирования. Сейчас положительное заключение получено, и специалисты вернулись к работе. На объекте продолжаются внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и завершение фасада.

Помимо самого здания, благоустроят и прилегающую территорию. Здесь появятся пространства для прогулок, игр и активного отдыха. Открытия нового детского сада с нетерпением ждут жители района. Ведь это не только дополнительные места для дошкольников, но и новые возможности для их развития и подготовки к школе.

Завершить строительство и подготовить детский сад к открытию планируют к сентябрю 2027 года.