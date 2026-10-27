Подавившегося скорлупой от фисташки ребенка спасли в больнице в Подольске

В Подольскую детскую больницу в микрорайоне Бородино поступил трехлетний ребенок с жалобами на затяжной кашель. Об этом сообщили в медицинском учреждении. Местные педиатры ранее проводили обследование, однако установить точную причину недомогания не удалось, так как клиническая картина не давала однозначных ответов.

Ключ к разгадке помогли найти рентгенографические снимки, результаты дополнительных анализов и подробный опрос матери. Собрав воедино все данные, врачи заподозрили наличие инородного тела в дыхательных путях. Диагноз подтвердился при дальнейшем изучении.

Мальчика незамедлительно госпитализировали в хирургический стационар. Для извлечения инородного тела была проведена бронхоскопия — высокотехнологичная процедура, позволившая визуализировать проблему. Выяснилось, что на входе в главный левый бронх застряла скорлупа фисташкового ореха.

Медицинская команда обнаружила, что вокруг предмета уже сформировалась выраженная воспалительная реакция. Она привела к сужению дыхательного просвета почти на две трети. Как выяснилось, инородное тело находилось в легких несколько месяцев, что и объясняло хронический характер кашля, причину которого родители долгое время не могли определить.