Подавившегося скорлупой от фисташки ребенка спасли в больнице в Подольске
В Подольскую детскую больницу в микрорайоне Бородино поступил трехлетний ребенок с жалобами на затяжной кашель. Об этом сообщили в медицинском учреждении. Местные педиатры ранее проводили обследование, однако установить точную причину недомогания не удалось, так как клиническая картина не давала однозначных ответов.
Ключ к разгадке помогли найти рентгенографические снимки, результаты дополнительных анализов и подробный опрос матери. Собрав воедино все данные, врачи заподозрили наличие инородного тела в дыхательных путях. Диагноз подтвердился при дальнейшем изучении.
Мальчика незамедлительно госпитализировали в хирургический стационар. Для извлечения инородного тела была проведена бронхоскопия — высокотехнологичная процедура, позволившая визуализировать проблему. Выяснилось, что на входе в главный левый бронх застряла скорлупа фисташкового ореха.
Медицинская команда обнаружила, что вокруг предмета уже сформировалась выраженная воспалительная реакция. Она привела к сужению дыхательного просвета почти на две трети. Как выяснилось, инородное тело находилось в легких несколько месяцев, что и объясняло хронический характер кашля, причину которого родители долгое время не могли определить.
Инородное тело извлекли максимально бережно, не травмируя нежные ткани дыхательных путей. Сразу после манипуляции ребенку назначили курс противовоспалительной терапии для снятия отека и раздражения. Контрольное обследование показало блестящий результат: дыхательный просвет полностью освободился, а изменения со стороны слизистой бронхов оказались минимальными.
Заведующая хирургическим отделением, врач-хирург Евгения Полуконова высоко оценила итоги операции. Она подчеркнула, что успех стал возможен благодаря слаженной командной работе всего медицинского персонала.
«Работа была командной и все прошло хорошо», — отметила Евгения Полуконова.
В завершение специалист обратилась к родителям с важным напоминанием. Она подчеркнула, что именно взрослые несут ответственность за создание безопасной среды для детей, особенно в возрасте до трех лет, когда природное любопытство заставляет малышей пробовать мир на вкус.