Спортсмен из Солнечногорска стал призером турнира по единоборствам
Турнир по единоборствам завершился 18 октября на базе Московской спортивной школы олимпийского резерва «Запад». За городской округ Солнечногорск выступали воспитанники клуба «Гюрза» Дома культуры «Метролог».
Победителем в своей весовой категории стал Михаил Фарафонов. Каждый из трех его выходов на поединок закончился досрочной победой. Результаты выступления также позволили ему выполнить норматив первого спортивного разряда, подтвердив мастерство и создав основу для дальнейшего спортивного роста.
«Поздравляю Михаила, всю команду „Гюрза“ и их тренеров с этим успехом! Спасибо за упорство и достойное представление нашего округа. Желаем новых спортивных побед и ярких выступлений!» — отметила замглавы округа Ирина Тишина.
Поддержка юных спортсменов остается одним из приоритетов округа. Развитие детско-юношеского спорта помогает способным атлетам совершенствовать мастерство, реализовывать свои возможности и пополнять список достижений.