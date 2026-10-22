В подмосковном парке «Патриот» 31 октября пройдет чемпионат по стрельбе

31 октября в парке «Патриот» в Московской области пройдет чемпионат региона по стрельбе из винтовки на дистанции свыше 1600 метров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проведут на дистанциях от 1600 до 2020 метров. Ожидается, что в них примут участие до 36 спортсменов, каждый из которых сможет совершить до 30 выстрелов. Допускаются винтовки любого калибра.

Стрелкам разрешат использовать помощь корректировщика: один корректировщик может работать только с одним стрелком. В министерстве отметили, что дисциплина винтовка-корректировка свыше 1600 метров — одна из самых сложных в стрельбе и требует передовых технических решений.

Соревнования организует региональная общественная организация «Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и Федерации стрельбы на дальние дистанции России. Чемпионат пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».