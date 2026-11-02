Студенты из Серпухова поздравили жителей Дракина с Днем бабушек и дедушек

1 ноября в деревне Дракино прошел праздник, посвященный Дню бабушек и дедушек. С поздравлениями и творческими подарками к местным жителям приехали студенты и творческие коллективы Губернского колледжа в рамках программы «Активное долголетие».

Праздничная программа началась с искренних слов благодарности в адрес старшего поколения. Ведущие отметили, что именно бабушки и дедушки хранят семейные традиции, передают внукам жизненный опыт и создают ту самую атмосферу уюта, с которой начинается дом.

Праздничная программа радовала разнообразием. Милания Фуга, Кристина Водолазская и Рамиз Отаев подарили зрителям теплые и душевные песни. Студенты отделения «Кинология» подготовили патриотический номер «Говорит Москва», доказав, что будущие профессионалы талантливы во всем. Ансамбль танца «Славянский лик» зажег зал озорным танцем «Женихи», а затем объединил всех в дружном «Хороводе». Ансамбль ложкарей «Иван да Марья» выступил с зажигательной композицией «Немосквичи».

Праздник не ограничился только концертом. Гости смогли сами стать частью действа: бабушки и дедушки с азартом приняли участие в мастер-классе по игре на ложках, блеснули музыкальной эрудицией в отгадывании песен и смастерили своими руками личные обереги на счастье и благополучие.