Проверку качества питания в школьных столовых провели в Мытищах

21 октября общественная палата округа провела мониторинг организации питания в образовательных учреждениях. Проверка прошла в школах № 3, 14 и 16.

В ходе визита представители контроля пообщались не только с учениками, но и с поварами.

По словам председателя Общественной палаты округа Игоря Савоша, условия в современных школьных столовых производят отличное впечатление. Школьники делились мнением о меню. Среди любимых блюд ребята назвали пельмени, наггетсы и гречневую кашу с молоком.

«Когда видишь, какими стали наши школы, сердце наполняется гордостью за страну. Мы когда‑то учились в довольно простых условиях, а сегодня для детей создают настоящие дворцы. Эту заботу чувствуют и ценят все — и ученики, и педагоги, и повара», — отметил Игорь Савош.

Участники комиссии остались удовлетворены результатами проведенной инспекции и выразили надежду, что достигнутый уровень будет не только сохранен, но и станет ориентиром для дальнейшего развития системы школьного питания в округе.