Мининвест Подмосковья: ФРП увеличил максимальную сумму займа до 300 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение увеличить с 200 до 300 миллионов рублей максимальную сумму займа по программам совместного финансирования с региональными фондами развития промышленности. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Совместное финансирование предусмотрено по программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда» и «Проекты лесной промышленности». После изменения лимита сумма займа по этим программам составляет от 20 до 300 млн рублей. При этом 90% суммы займа предоставляет федеральный ФРП, а 10% — региональный фонд.

«Сегодня РФРП работают в 88 субъектах России как по собственным, так и по совместным с нами программам. Связка федерального и регионального финансирования позволяет реализовывать относительно небольшие, но важные для развития регионов промышленные проекты. Федеральный Фонд совместно с регфондами поддержал более 410 проектов на сумму займов в 33 миллиарда рублей, из которых около 26,5 миллиарда рублей предоставил ФРП, а 6,5 миллиарда — регфонды», — рассказал директор федерального ФРП Роман Петруца.

Наиболее востребованной остается федерально-региональная программа «Проекты развития»: по ней совместную поддержку получили почти 250 проектов. В отраслевом разрезе лидируют машиностроение — 108 проектов, химическая промышленность — 84 и металлообработка — 76.

«Подмосковные компании активно взаимодействуют с федеральным Фондом развития промышленности. Только с начала этого года 12 региональных компаний получили в ФРП РФ более льготных займов на сумму свыше трех миллиардов рублей. Что касается совместных программ с ФРП Московской области, то по ним за все время работы поддержку получили 6 подмосковных проектов на сумму около 300 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Увеличение максимальной суммы займа при совместном финансировании проектов позволит региональным фондам активнее участвовать в финансировании более капиталоемких и масштабных проектов в приоритетных отраслях промышленности.