Более 5 тысяч бойцов СВО в Подмосковье выбрали выплаты взамен участков

С начала года жители Подмосковья подали более пяти тысяч заявлений на единовременную выплату участникам СВО и членам их семей вместо предоставления земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Оформить услугу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Земля» — «Другое». Заявителю необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить необходимые документы.

Участникам СВО предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей. Для ее получения необходима действующая регистрация в Московской области, а также документы о присвоении звания Героя либо награждении орденами за заслуги, проявленные во время участия в СВО.

Право на выплату также имеют члены семей погибших участников СВО. Им необходимо предоставить документы, подтверждающие гибель военнослужащего. Если в семье есть дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно, потребуется также справка с места учебы.