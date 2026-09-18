Трехдневное голосование началось в Волоколамском округе

В Волоколамском округе стартовал первый день голосования. Все 33 избирательных участка — 32 постоянных и один временный — открылись вовремя и работают в штатном режиме.

По состоянию на 12:00 на участках свой выбор сделали более 800 жителей округа. Для участия в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 4790 человек. Для очного голосования в списках остаются 34 980 избирателей.

Депутаты также принимают участие в голосовании — как дистанционно, так и на участках, одновременно проводя мониторинг работы комиссий. Для жителя округа Арсения Колобяшина день стал особенным — он впервые участвует в выборах как избиратель и отдал голос на участке № 104.

«Сегодня я впервые участвую в выборах как избиратель. Конечно, для меня это особенный момент: раньше я видел избирательный процесс со стороны, а теперь сам пришел на участок и воспользовался своим правом голоса. Все организовано понятно и спокойно, люди приходят с хорошим настроением», — рассказал Арсений.

За ходом голосования в округе следят 124 наблюдателя, в том числе 33 — от «Единой России», по одному на каждом участке. Голосование продлится с 18 по 20 сентября.