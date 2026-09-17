Проглотившую фрагмент зубного протеза женщину спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую клиническую больницу обратилась женщина с жалобами на острую боль в груди после случайного проглатывания фрагмента зубного протеза. Об этом случае рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел во время завтрака. Обследование показало, что фрагмент пластика застрял в верхней трети пищевода. У пациентки могли возникнуть осложнения, в том числе развитие воспалительного процесса.

«В таких ситуациях важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться самостоятельно протолкнуть предмет пищей или водой. С помощью эндоскопа мы извлекли фрагмент зубного протеза из пищевода. Процедура заняла около пяти минут», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской клинической больницы Юлия Шашкова.

Пациентка некоторое время находилась под наблюдением хирургов. Позже ее отпустили домой.

Врачи напоминают: при попадании инородного тела в горло необходимо максимально быстро обращаться за квалифицированной медицинской помощью.