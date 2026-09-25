В Талдоме отремонтируют участок дороги на улице Радужной

В Талдомском городском округе объявили конкурс на капитальный ремонт участка автомобильной дороги на улице Радужной. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт, провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию.

Планируется отремонтировать участок протяженностью 0,690 километра. Работы выполнят в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Московской области и бюджета округа.

Завершить работы по этому объекту планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья» в «Макс».