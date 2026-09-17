Врачи медцентра в Наро-Фоминске помогли женщине с муковисцидозом стать матерью

В Наро-Фоминском перинатальном центре у женщины, страдающей муковисцидозом, родилась дочь. Об этом радостном событии рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Еще недавно этот диагноз муковисцидоз считался непреодолимым препятствием для материнства. Елена, мама новорожденной девочки, долгое время не позволяла себе мечтать о детях из-за нехватки физических сил и надежды.

Ситуация изменилась благодаря таргетной терапии, которая вернула здоровье и силы. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды специалистов мечта Елены осуществилась – она стала мамой Василисы.

«В нашем центре есть все возможности для помощи пациенткам с различными заболеваниями. Поддержка пульмонологов и кардиологов позволяет оказать помощь в полном объеме. Для нас не существует „неудобных“ или слишком сложных случаев — есть задачи, которые команда решает совместно, сопровождая пациентку на каждом этапе пути к материнству», — отметил лечащий врач женщины, акушер-гинеколог Игорь Шугинин.

Эта история доказывает, что муковисцидоз не является приговором. Современная медицина и профессиональное сопровождение врачей позволяют женщинам с таким диагнозом реализовать мечту о материнстве.