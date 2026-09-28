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    40 детей из Подмосковья получат бесплатные путевки в оздоровительные центры

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    В период осенних каникул 40 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в детский оздоровительный центр «28 Панфиловцев» Волоколамского района Московской области. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

    Еще 17 школьников, в том числе дети участников специальной военной операции, поправят здоровье в подмосковном оздоровительном комплексе «Литвиново» Наро-Фоминского района Московской области.

    Путевки предоставляют детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям одиноких родителей, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям участников специальной военной операции.

    Для оформления бесплатной путевки родителям или законным представителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться в МФЦ. Обязательным условием является наличие медицинской справки формы № 079/у, которую выдает педиатр.

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