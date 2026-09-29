Турнир по мини-футболу среди работников спецподразделений МЧС провели в Протвине

В Протвино завершился 10-й Всероссийский турнир по мини-футболу среди специальных управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России. С 25 по 27 сентября за победу боролись 12 команд из регионов России и Казахстана, сообщили в ведомстве.

Соревнования прошли на базе Специального управления ФПС № 88 МЧС России, которое выступило организатором турнира. Всего в Протвине собрались около 100 сотрудников пожарной охраны.

Впервые матчи обслуживали судьи Ассоциации мини-футбола России, а решения арбитров помогала проверять система видеопомощи. Все встречи транслировались онлайн. Участников также приветствовали легенды российского футбола Олег Романцев и Дмитрий Булыкин.

Главным трофеем стал новый переходящий Кубок. По итогам турнира его завоевала команда Специального управления ФПС № 3 МЧС России. Второе место заняло управление № 22, третье — управление № 38.

Для гостей организовали выставку пожарной техники, выступления творческих коллективов и интерактивные площадки.