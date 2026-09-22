Дорогу к ОРЦ «Селятино» в Наро-Фоминске откроют в 2027 году

В Наро-Фоминске продолжается строительство подъездной дороги к оптово-распределительному центру «Селятино». Сейчас специалисты приступили к устройству водопропускной трубы, общая готовность объекта превысила 10%, сообщили в Минтрансе Московской области.

На площадке собирают металлическую гофрированную конструкцию будущего сооружения. В работах задействованы 23 человека и 42 единицы техники. Параллельно продолжается устройство самой дороги. Земляные работы на основном ходу уже завершены.

По проекту построят двухполосную дорогу протяженностью 2,6 километра от Киевского шоссе до ОРЦ «Селятино». Вдоль нее проложат велосипедную дорожку шириной 3,5 метра и установят наружное освещение.

Маршрут дороги разработали с учетом требований безопасности и мнения жителей. Грузовой транспорт при движении из Москвы будет разворачиваться на развязке на 53-м километре Киевского шоссе, после чего сможет следовать к ОРЦ в обход жилой застройки.

По условиям госконтракта строительство должны завершить в третьем квартале 2027 года. При этом рабочее движение по дороге могут открыть уже в конце 2026 года — начале 2027-го.