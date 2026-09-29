Больницы Подмосковья получили технику для операций на суставах на 158 млн рублей

Медицинские организации Подмосковья в этом году получат 16 единиц артроскопического оборудования, восемь из них уже поставлены на общую сумму 158 миллионов рублей. Его будут применять для проведения операций на суставах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, современное оснащение позволит врачам расширить спектр вмешательств и использовать малоинвазивные методы лечения.

Новые артроскопические стойки уже поступили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, а также Каширскую, Щелковскую, Дубненскую и другие медицинские организации региона.

Операции выполняют через небольшие проколы, без крупных разрезов. Такой подход позволяет уменьшить травматичность вмешательства и кровопотерю, а также сократить период восстановления пациента.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что новое оснащение стало очередным этапом развития травматологической помощи в медучреждении.

Поставки современного оборудования в медицинские организации Московской области проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».