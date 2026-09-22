Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья оформили перерасчет оплаты газа с января

Жители Подмосковья, временно отсутствующие в своих квартирах или изменившие число проживающих, могут дистанционно скорректировать начисления за газ. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления перерасчета необходимо воспользоваться региональным порталом госуслуг, выбрав в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги» соответствующую опцию.

В электронной форме следует авторизоваться через ЕСИА, указать причину корректировки и номер лицевого счета, а также прикрепить подтверждающие документы перед отправкой заявки.

В процессе обработки задействуется искусственный интеллект: система проверяет приложенные файлы на наличие ошибок и сразу уведомляет пользователя о некорректных документах, позволяя заменить их до отправки в ведомство.

Заявка рассматривается ведомством, после чего решение поступает в личный кабинет. Перерасчет производится в течение пяти рабочих дней.