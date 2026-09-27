Экстремал Сергей Агаджанян из Люберец начал подготовку к мировому рекорду

Экстремал и общественник Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», объявит о начале подготовки к новому мировому рекорду. Испытание запланировано на следующий год в Люберцах, где спортсмен намерен отбуксировать три автобуса малого класса.

О подготовке к новому силовому достижению Сергей Агаджанян расскажет 1 октября в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва».

По словам экстремала, официальный старт подготовки будет приурочен к «Дню силы», который отмечается в России 4 октября.

«Я попытаюсь отбуксировать три автобуса малого класса и выполнить при этом девять сложнейших номеров сценического экстрима», — рассказал Сергей Агаджанян.

Будущий рекорд спортсмен планирует установить в Люберцах в следующем году. По словам экстремала, он посвятит достижение участникам специальной военной операции и силе духа российских бойцов.

В пресс-конференции также примут участие представители Федерации силового экстрима России, спортсмены и рекордсмены в силовых дисциплинах.

Во время мероприятия Сергей Агаджанян продемонстрирует журналистам один из силовых трюков.

Онлайн-трансляция пресс-конференции пройдет 1 октября. Начало мероприятия — в 15:00.