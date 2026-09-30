Сегодня 09:15 Новый сезон Единой школьной лиги открыли в Ступине Фото: Пресс-служба администрации городского округа Ступино Подмосковье

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Открытие сезона Школьной лиги состоялось в Ледовом дворце спорта имени В. М. Боброва. Торжественная церемония жеребьевки, в ходе которой команды вытягивали черные шары с буквами, определила составы турнирных групп.

С открытием сезона юных спортсменов и их тренеров поздравила заместитель главы городского округа Юлия Калинина. К поздравлениям и напутственным словам присоединились представители власти, ветераны СВО, молодежные активисты, партнеры, главный из которых — градообразующее предприятие «Ступинская металлургическая компания». Она учредила отдельный спонсорский приз в дисциплине «шашки». А областная федерация настольного тенниса передала восьми школам 13 игровых столов.

Настольный теннис — нововведение сезона, кроме него к числу соревновательных дисциплин добавился киберспорт. Впервые пройдут соревнования Семейной школьной лиги. Состязаться в новом сезоне будут команды всех 15 школ — всего 775 участников.