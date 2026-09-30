Новый сезон Единой школьной лиги открыли в Ступине
Открытие сезона Школьной лиги состоялось в Ледовом дворце спорта имени В. М. Боброва. Торжественная церемония жеребьевки, в ходе которой команды вытягивали черные шары с буквами, определила составы турнирных групп.
С открытием сезона юных спортсменов и их тренеров поздравила заместитель главы городского округа Юлия Калинина. К поздравлениям и напутственным словам присоединились представители власти, ветераны СВО, молодежные активисты, партнеры, главный из которых — градообразующее предприятие «Ступинская металлургическая компания». Она учредила отдельный спонсорский приз в дисциплине «шашки». А областная федерация настольного тенниса передала восьми школам 13 игровых столов.
Настольный теннис — нововведение сезона, кроме него к числу соревновательных дисциплин добавился киберспорт. Впервые пройдут соревнования Семейной школьной лиги. Состязаться в новом сезоне будут команды всех 15 школ — всего 775 участников.
С 1 октября команды вступают в борьбу за выход в финал муниципального этапа. По итогам выберут и наградят специальным кубком абсолютного чемпиона, а победители в основных видах спорта получат сертификаты на приобретение спортинвентаря.