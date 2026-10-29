День сельского старосты отметили в Чехове

Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры «Дружба». Глава округа Михаил Собакин поздравил старост и активных жителей и вручил почетные грамоты и благодарственные письма тем, кто вносит особый вклад в развитие территорий муниципалитета.

Глава округа также отметил, что с помощью инициатив старост и жителей благоустраиваются территории, реализуются значимые проекты и проводятся мероприятия, которые объединяют сельчан. В этом году по обращениям старост и активных жителей за счет муниципального бюджета установили детские игровые площадки в деревнях Углешня, Чудиново и Васькино.

Слова благодарности выразил старостам благочинный Чеховского церковного округа, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).

«Старостам важно быть миротворцами — не замалчивать сложные проблемы, а помогать жителям и представителям администрации находить общий язык. С мудростью и любовью поддерживайте односельчан, напоминайте о терпении и не допускайте, чтобы гнев становился причиной разногласий. Здоровья, сил, мудрости и Божией помощи в служении людям», — пожелал игумен Сергий.