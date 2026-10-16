Подмосковные травматологи спасли мотоциклиста со сложным переломом таза

В травматологическое отделение Солнечногорской больницы поступил 30-летний мужчина с переломом таза, полученным в результате ДТП. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Пациент поступил 7 октября после аварии на мотоцикле. Врачи-травматологи Андрей Блох и Бобирбек Бурхонов провели редкую операцию по стабилизации лонного сочленения.

Сначала выполнили наружную фиксацию, а через двое суток провели полуторачасовой остеосинтез винтом и пластиной под спинальной анестезией.

«Сразу после вмешательства пациент почувствовал облегчение: болевой синдром был купирован, исчезла патологическая подвижность таза, восстановилось мочеиспускание. Репозиция получилась идеальной, прогноз благоприятный — пациент будет ходить», — рассказал Андрей Блох.

Сейчас состояние мужчины стабильное, выписку планируют в течение недели. Благодаря молодому возрасту регенерация пройдет быстро.

После двух-трёх недель постельного режима пациент пройдет курс восстановления в отделении реабилитации Солнечногорской больницы.