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    Советники по воспитанию из Подмосковья прошли обучение в Томске

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    25 советников директоров по воспитанию из Московской области проходят очное профильное обучение на базе Томского государственного педагогического университета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Обучение проходит с 19 по 23 октября. Советники приехали, чтобы расширить профессиональные компетенции, познакомиться с новыми подходами к организации воспитательной деятельности и обменяться опытом с коллегами.

    Занятия помогают специалистам углубить знания, освоить новые инструменты воспитательной работы и найти идеи для проектов и инициатив в образовательных организациях. Полученные знания и практики они смогут применять в работе с детьми и молодежью.

    Отдельное внимание уделено общению с коллегами из других регионов. Такой обмен опытом позволяет взглянуть на привычные задачи по-новому, познакомиться с успешными практиками и найти решения актуальных вопросов воспитания.

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