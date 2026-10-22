Советники по воспитанию из Подмосковья прошли обучение в Томске

25 советников директоров по воспитанию из Московской области проходят очное профильное обучение на базе Томского государственного педагогического университета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Обучение проходит с 19 по 23 октября. Советники приехали, чтобы расширить профессиональные компетенции, познакомиться с новыми подходами к организации воспитательной деятельности и обменяться опытом с коллегами.

Занятия помогают специалистам углубить знания, освоить новые инструменты воспитательной работы и найти идеи для проектов и инициатив в образовательных организациях. Полученные знания и практики они смогут применять в работе с детьми и молодежью.

Отдельное внимание уделено общению с коллегами из других регионов. Такой обмен опытом позволяет взглянуть на привычные задачи по-новому, познакомиться с успешными практиками и найти решения актуальных вопросов воспитания.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.