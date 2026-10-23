Глава округа Инна Федотова провела личный прием жителей в Химках

23 октября глава городского округа Химки Инна Федотова встретилась с жителями на личном приеме. Такой формат открытого диалога дает возможность обсудить наиболее актуальные для химчан вопросы и найти решение по каждой отдельной ситуации.

По обращению семьи ветерана специальной военной операции Дениса Александровича, касающемуся дороги и газификации участка, глава округа поручила профильным службам изучить возможные варианты решения. Вопрос остается на контроле до его полного урегулирования.

Нина Алексеевна, проживающая на Ленинском проспекте, обратилась за помощью в разъяснении расчетов субсидии на жилищно-коммунальные услуги. К рассмотрению ситуации привлекут специалистов администрации, чтобы оказать жительнице необходимую поддержку.

«Личный прием — это не формальность, а прямой разговор о том, что действительно волнует химчан. За каждым вопросом стоит конкретная жизненная ситуация, и наша задача — не просто выслушать, а найти решение», — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

Взаимодействие с жителями остается одним из приоритетов работы администрации округа. В Химках регулярно организуют личные приемы и выездные администрации, встречи с горожанами в ходе обходов, а также ежедневно анализируют поступающие обращения.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее назвал поддержку участников боевых действий одним из приоритетных направлений. В рамках этой системной работы в Химках строится Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Здесь можно будет оперативно получить помощь по широкому кругу вопросов — от юридических и бытовых до социально-психологических.