Дорожную разметку обновили в Химках

На улице Совхозной появилась новая дорожная разметка. Главная задача обновлений — сделать движение безопасным для всех жителей города.

При нанесении линий специалисты следили, чтобы выезды не создавали аварийных ситуаций и не перекрывали водителям обзор на пешеходных переходах.

Новая разметка делает движение более предсказуемым. Четкие линии, выделенные пешеходные переходы и направляющие элементы помогают всем участникам движения быстрее считывать обстановку. Это особенно выручает в темное время суток или в непогоду, когда видимость становится хуже, а риски выше.

Специалисты продолжают следить за ситуацией на улице Совхозной и при необходимости будут вносить корректировки, чтобы дорога оставалась удобной и безопасной.

Водителям и пешеходам, в свою очередь, важно учитывать условия ремонта — быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, а также переходить дорогу только в отведенных местах.