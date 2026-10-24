Биологи предупредили о вторжении азиатских клопов-вонючек в Москве

Столичный регион может стать местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки, который официально рассматривает его в качестве новой территории обитания. Об этом сообщили биологи.

Мягкие зимы позволяют выживать почти всем особям, а жаркое лето дает возможность выдавать по два-три поколения за сезон и быстро наращивать популяцию. Естественных врагов в местных широтах у клопа нет, поскольку местная фауна к такому виду не привыкла.

Для человека он не опасен: не кусает и инфекциями не заражает. При этом портит урожай — яблоки, виноград и томаты находятся в зоне риска.

При малейшей угрозе клоп выделяет резкий неприятный запах, поэтому давить его нельзя. С наступлением холодов насекомые ищут тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию.

Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью, поскольку клопов привлекает свет. Если насекомое все же оказалось в квартире, его рекомендуют аккуратно поймать, например в банку, выпустить на волю и проветрить комнату.