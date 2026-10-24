Незаконную продажу алкоголя пресекли в Мытищах

20 октября сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации совместно с МУ МВД России «Мытищинское» провели мониторинг соблюдения законодательства на предмет реализации алкогольной продукции. Также проверили соблюдение правил розничной продажи в многоквартирных домах.

В ходе проверки выявили нарушение: в нестационарном магазине «Разливное пиво» в деревне Пирогово (улица Центральная, дом № 91) продавали алкогольную продукцию, что запрещено федеральным законодательством.

Также в ходе мониторинга было выявлено нарушение в баре «Картель», расположенном в деревне Бородино (улица Малая Бородинская, дом № 1, корпус 2). Вход в заведение расположен со стороны двора, что, согласно региональному законодательству, влечет за собой запрет на реализацию алкогольной продукции.

Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности. Алкоголь изъяли и передали на ответственное хранение.