Подмосковный педиатр Сыроежкина: превышение дозы парацетамола опасно для печени

Для избавления детей от температуры родители зачастую прибегают к парацетамолу. Врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Оксана Сыроежкина объяснила правила безопасного применения этого препарата.

Главная опасность заключается в дозировании «на глаз». Безопасная норма всегда рассчитывается строго по весу ребенка: 10–15 миллиграммов на каждый килограмм массы тела. Например, пациенту весом 20 килограммов требуется от 200 до 300 миллиграммов за один прием.

Необходимо учитывать концентрацию действующего вещества, которая различается в сиропах, свечах и таблетках, а также фиксировать время каждого приема. Интервал между дозами должен составлять не менее четырех часов.

«Если температура не падает, ни в коем случае не увеличивайте дозу самостоятельно и не давайте следующую таблетку раньше времени. Превышение нормы опасно для печени. Если правильная доза не помогает, лучше обратиться за консультацией к врачу», — разъяснила Оксана Сыроежкина.

Кроме того, важно проверять состав всех принимаемых препаратов. Парацетамол часто входит в состав комплексных порошков от простуды.

Если ребенок уже получил чистый препарат, а затем комбинированное средство, может возникнуть опасная передозировка.