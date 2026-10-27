График работы МФЦ в ноябрьские праздники представили в Подмосковье

В День народного единства, 4 ноября, все центры госуслуг «Мои Документы» в Московской области будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что 3 ноября МФЦ работают по обычному графику.

«4 ноября 2026 года станет выходным днем для всех отделений МФЦ в Московской области. Просим жителей региона заранее планировать свой визит и учитывать, что в праздничный день все офисы будут закрыты. 3 ноября все МФЦ работают штатно», — говорится в сообщении.

С 5 ноября офисы вернутся к обычному режиму работы согласно своему расписанию. Уточнить график конкретного центра можно на официальном сайте.

Большинство государственных услуг доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг круглосуточно.