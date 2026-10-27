360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    График работы МФЦ в ноябрьские праздники представили в Подмосковье

    Фото: МФЦ Московской области

    В День народного единства, 4 ноября, все центры госуслуг «Мои Документы» в Московской области будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    В ведомстве уточнили, что 3 ноября МФЦ работают по обычному графику.

    «4 ноября 2026 года станет выходным днем для всех отделений МФЦ в Московской области. Просим жителей региона заранее планировать свой визит и учитывать, что в праздничный день все офисы будут закрыты. 3 ноября все МФЦ работают штатно», — говорится в сообщении.

    С 5 ноября офисы вернутся к обычному режиму работы согласно своему расписанию. Уточнить график конкретного центра можно на официальном сайте.

    Большинство государственных услуг доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг круглосуточно.

    Читайте также

    Жителей Подмосковья пригласили на серию осенних акций по сбору вторсырья

    Новый корпус гимназии на Северном шоссе в Раменском достроят в 2027 году

    Торжественный прием ко Дню многодетной семьи прошел в Ступине

    Школьник из Лобни стал призером международного конкурса научных проектов

    Проверку качества питания в школьных столовых провели в Мытищах

    Еще 55 тысяч жителей Подмосковья сдали донорскую кровь и ее компоненты

    Два новых цифровых рентгеновских аппарата заработали в больницах Подмосковья

    Мемориальную доску участнику СВО Артему Тикунову открыли в Балашихе

    Подозреваемого в краже украшений на 250 тысяч рублей задержали в Одинцове

    В колледжах Подмосковья 17 октября пройдет Единый день открытых дверей

    Более 15 новых школ открыли в Подмосковье с начала года

    Парки Лобни подготовили к зимнему сезону