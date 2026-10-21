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    Свыше 407 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

    Фото: Министерство здравоохранения Московской области

    В Московской области продолжается масштабная кампания по иммунизации детского населения против гриппа. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

    Для удобства родителей процедура доступна не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах.

    «В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 407 тысяч детей», — сказал Максим Забелин.

    Иммунизацию проводят бесплатно. Перед введением препарата медицинский работник обязательно осматривает ребенка для исключения противопоказаний.

    Записаться на прием в поликлинику можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

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