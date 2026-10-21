Свыше 407 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная кампания по иммунизации детского населения против гриппа. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Для удобства родителей процедура доступна не только в поликлиниках, но и непосредственно в школах и детских садах.

«В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 407 тысяч детей», — сказал Максим Забелин.

Иммунизацию проводят бесплатно. Перед введением препарата медицинский работник обязательно осматривает ребенка для исключения противопоказаний.

Записаться на прием в поликлинику можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или через приложение «Добродел Здоровье».