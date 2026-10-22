Загруженность дорог Подмосковья вечером 22 октября достигла 6 баллов
Вечером в четверг, 22 октября, загруженность дорог Московского региона составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе»: https://max.ru/mtdi_mo