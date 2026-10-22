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    Загруженность дорог Подмосковья вечером 22 октября достигла 6 баллов

    Фото: Минтранс Подмосковья

    Вечером в четверг, 22 октября, загруженность дорог Московского региона составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе»: https://max.ru/mtdi_mo

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