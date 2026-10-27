Медучреждения Подмосковья получили еще 71 устройство для обследования беременных

Медицинские организации Московской области продолжают планомерное обновление материально-технической базы для оказания помощи будущим матерям. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

В медучреждения региона поступили современные фетальные мониторы, предназначенные для контроля состояния плода.

Новое оборудование позволяет специалистам непрерывно отслеживать ключевые физиологические показатели ребенка как во время беременности, так и непосредственно в процессе родов. Точная регистрация данных дает врачам возможность объективно оценивать состояние малыша и своевременно выявлять любые отклонения от нормы, требующие медицинского вмешательства.

«В регионе создана эффективная система родовспоможения. На всех этапах — от постановки на учет до родов — с женщиной работают квалифицированные специалисты, проводятся необходимые скрининги и анализы. Для повышения качества оказываемой медицинской помощи мы оснащаем наши медорганизации современным оборудованием. С начала года в медучреждения региона поступил 71 фетальный монитор на сумму порядка 45,5 миллиона рублей», — рассказал Максим Забелин.

Новая медицинская техника уже распределена по 14 учреждениям региона. В список получателей вошли ведущие центры: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского, Видновский, Коломенский и Наро-Фоминский перинатальные центры, а также Дмитровская, Клинская, Раменская, Серпуховская и ряд других районных больниц.

Закупка оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Эта работа позволяет обеспечить женщин своевременной и качественной медицинской помощью на всех этапах вынашивания ребенка.