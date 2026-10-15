Сквер на улице Дружбы благоустроят в Люберцах

В Люберцах продолжается благоустройство сквера на улице Дружбы. К работам специалисты приступили в начале сентября.

В настоящее время строители демонтировали старое плиточное покрытие и готовят основание для укладки нового, а также для установки бордюрного камня.

«Жители близлежащих домов неоднократно обращались к нам с просьбой привести в порядок это общественное пространство: плитка на дорожках износилась, местами появились ямы. После того, как мы обновим плиточное покрытие, приступим к работам по дополнительному озеленению и монтажу освещения», — рассказала начальник Управления благоустройства администрации городского округа Елизавета Гончарова.

В настоящее время на объекте задействованы девять специалистов, со следующей недели их количество увеличат. Завершить работы планируется уже этой осенью.

Люберцы — лидер Московской области по реализации программы благоустройства. За последние три года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе благоустроили 20 парков и скверов.