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    Молодежь Подмосковья приняла участие в праздновании Дня народного единства

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    Более 463 тыс. обучающихся Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В преддверии праздника «Навигаторы детства» предложили школьникам и студентам среднего профессионального образования принять участие в онлайн-активности «Народная мудрость» и фестивале «Народный календарь». Ребята делились сказками, легендами и песнями своих регионов в соцсетях, а в образовательных организациях знакомили сверстников с традициями и праздниками народов России через мастер-классы, дегустации национальных блюд и тематические классные часы.

    Вместе с советниками директоров по воспитанию Нижегородской области прошла интеллектуальная игра ко Дню народного единства. Участники проверили знания о Смутном времени, исторических личностях и народном ополчении.

    «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Россия — семья семей». В этно-лаборатории «Нить традиций» школьники и студенты знакомились с играми, языками, обычаями и праздниками народов России, а на фестивале национальной кухни пробовали традиционные блюда вместе с семьями.

    Туристические маршруты «От малой родины к великой России», созданные школьниками и студентами, помогли участникам раскрыть культурное многообразие родного края. Ребята отметили на картах памятники, мемориалы и архитектурные объекты своих населенных пунктов, дополнив их фотографиями и историческими справками.

    На фестивале короткометражных фильмов «Сказания и легенды родного края» участники представили произведения устного народного творчества в формате фильмов и мультфильмов. В онлайн-флешмобе «#МЫРОССИЯ» обучающиеся вместе с семьями записали видеоролики о ценностях, культурных и национальных традициях.

    «Единство начинается с уважения к культуре и традициям друг друга. Через совместные дела, живое общение и знакомство с наследием разных народов мы помогаем детям и молодежи почувствовать сопричастность к судьбе нашей большой страны», — отметил руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

    Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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