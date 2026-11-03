Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла утром 3 ноября

Утром 3 ноября загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировали свыше 1,1 миллиона автомобилей. Это на 5,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, на шоссе Энтузиастов, а также на М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В связи с туманом водителей призвали быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, снижать скорость перед пешеходными переходами.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в «Максе».