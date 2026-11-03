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    Минюст Подмосковья призвал НКО проверить уставы

    Фото: РИА «Новости»

    Управление Минюста России по Московской области рекомендовало некоммерческим организациям проверить учредительные документы и при необходимости обновить уставы. Особое внимание ведомство обратило на религиозные общины, которые используют документы, принятые в 2000-х годах и с тех пор не пересматривавшиеся.

    В министерстве напомнили, что законодательство о деятельности религиозных объединений менялось. В частности, в октябре 2021 года вступили в силу поправки к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях».

    Они затронули требования к работе таких организаций и используемую терминологию. Привести прежние уставы в соответствие с новыми нормами необходимо при первом внесении в них изменений.

    Ведомство советует проверить, совпадают ли официальное название и заявленные цели организации с ее реальной деятельностью, правильно ли прописаны полномочия органов управления и порядок принятия решений, а также правила распоряжения имуществом при ликвидации.

    Если в документах обнаружатся устаревшие положения, организации следует утвердить новую редакцию устава на внутреннем собрании и направить ее на государственную регистрацию.

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