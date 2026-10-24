Безопасный пешеходный переход обустроили у кадетской школы в Люберцах

Возле учебного заведения в микрорайоне «Гарнизон» появились искусственная неровность и свежая разметка. Работы выполнили в рамках проекта «Люберцы. Решаем вместе».

На этом участке интенсивное движение водителей и пешеходов, а после дождей здесь скапливалась лужа — переходить дорогу было неудобно и опасно.

Родители школьников и воспитанников детских садов попросили сделать дорогу более комфортной. К решению вопроса подключились депутаты окружного Совета Алексей Блинов и Наталия Скисова.

«Пройдя через все комиссии, нам удалось реализовать данный проект. Мы провели ряд совещаний с администрацией, жителями, депутатским корпусом, была достигнута договоренность по всем вопросам. Проект „Люберцы. Решаем вместе“ позволяет делать наш округ еще более комфортным и привлекательным», — отметил Алексей Блинов.

Аналогичные работы провели по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом № 7. Там была такая же проблема — лужи после дождя и плохо различимая разметка.

«Нам сделали искусственное возвышение, вода перестала скапливаться, теперь можно спокойно переходить через дорогу, стало комфортно», — отметила местная жительница Елизавета Иванова.

«Люберцы. Решаем вместе» — проект главы округа Владимира Волкова. Жители могут напрямую обратиться к депутатам своего избирательного округа или оставить обращение на онлайн-платформе.