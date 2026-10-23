Диспансеризация помогла выявить рак на ранней стадии у пациентки в Домодедове

В Домодедове во время плановой диспансеризации у 52-летней женщины обнаружили рак молочной железы. Пациентка не жаловалась на самочувствие и считала себя здоровой, сообщили в Домодедовской больнице.

На первом этапе обследования женщине сделали маммографию. Исследование выявило образование размером около 12 миллиметров, которое потребовало дополнительной проверки. Врачи организовали консультацию онколога, после чего пациентка прошла необходимые исследования и биопсию.

Результаты гистологии подтвердили злокачественную опухоль на ранней стадии. В октябре женщине провели органосохраняющую операцию. Дальнейшее лечение проходит под наблюдением онкологов специализированной клиники.

По словам заведующей Центром медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы Марьям Багандовой, женщина пришла на обследование только потому, что подошел срок плановой диспансеризации.

Своевременное выявление заболевания позволило сохранить молочную железу и избежать более тяжелого лечения.