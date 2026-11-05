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    Более 74 тысяч земельных участков обследовали в Подмосковье с начала года

    Фото: Минимущества МО

    В Подмосковье с начала 2026 года муниципальные земельные инспекторы обследовали 74,1 тысячи участков. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

    По данным ведомства, главная задача проверок — привести использование земли в соответствие с законом. Больше всего осмотров провели в Раменском округе — 7,7 тысячи территорий, в Волоколамском — 4,6 тысячи участка, в Можайском — 4,2 тысячи наделов.

    «Игнорирование правил влечет за собой ощутимые финансовые последствия. Владельцу грозит не только административный штраф, но и пересмотр кадастровой стоимости в сторону повышения, что автоматически увеличит земельный налог. В крайних случаях, если собственник годами не обрабатывает территорию и не реагирует на официальные требования, запускается процедура принудительного изъятия участка», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

    Жители могут самостоятельно инициировать проверку своего участка через региональный портал госуслуг и следить за ее ходом в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Сообщить о нарушениях на соседних территориях, например о коммерческой деятельности на землях под индивидуальное строительство, можно через платформу «Народный инспектор».

    Собственникам, допустившим ошибки в оформлении или использовании земли, направляют разъяснения с алгоритмом действий: что нужно исправить, какие документы собрать и в какой срок.

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