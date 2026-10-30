День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкопомощи в Химках

В Химках 31 октября пройдет день открытых дверей в Центре амбулаторной онкопомощи. Мероприятие направлено на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение доступности медицинской помощи.

Приглашаются все жители Химок старше 18 лет. Участники смогут бесплатно пройти комплексное обследование и получить консультацию врача-онколога. Все процедуры организованы в одном месте и проводятся без оплаты.

В программе — консультация врача-онколога, диагностика новообразований кожи, а также скрининг заболеваний органов дыхания и пищеварительной системы. Для женщин предусмотрено УЗИ молочных желез до 39 лет включительно либо маммография от 40 лет, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступен ПСА-тест для оценки рисков заболеваний предстательной железы.

Ранняя диагностика позволяет вовремя выявить отклонения и принять необходимые меры. Результаты анализов и заключения специалистов автоматически разместят в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Прийти на обследование можно с 9:00 до 14:00 в поликлинику № 2 на улице Лавочкина, 22. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также рекомендуется взять документы с результатами ранее проведенных исследований.